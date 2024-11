AFP via Getty Images

Genoa, si ferma anche Vasquez: niente nazionale, Cagliari in dubbio

Le due settimane abbondanti che intercorreranno tra l'ultima partita del Genoa, quella giocata giovedì scorso contro il Como, e la successiva, prevista per domenica 24 sempre al Ferraris ma contro il Cagliari, sembrano manna dal cielo per Alberto Gilardino.



La lunga sosta capita infatti a fagiolo per il tecnico piemontese alle prese ancora con un infermeria sempre stracolma. La speranza è ovviamente quella di recuperare almeno due o tre degli attuali nove infortunati, con Bani, Norton Cuffy e Messias che, seppur con percentuali diverse, sembrano poter avere qualche possibilità in più degli altri di essere presenti contro i sardi.



Nel frattempo però lo spogliatoio genoano registra una nuova defezione. Nei giorni scorsi un guaio muscolare alla coscia destra ha messo KO Johan Vázquez. Il centrale messicano ha dovuto così rinunciare alla chiamata della sua nazionale, restando a Pegli proprio con la speranza di recuperare dal guaio fisico entro la ripresa del campionato. Nella giornata di domani il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali utili per capire l'entità dell'infortunio e i relativi tempi di recupero.