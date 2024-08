Getty Images

Genoa, smentita sull'argentino Benedetti: "Trattativa inventata"

un' ora fa



Gaston Benedetti non sarà un nuovo giocatore del Genoa.

Malgrado le voci provenienti dall'Argentina diano il 23enne terzino sinistro vicinissimo all'approdo in rossoblù, difficilmente l'esterno dell'Estudiantes arriverà in Liguria. Quantomeno nell'attuale sessione di mercato.



A smentire seccamente l'operazione è la stessa dirigenza del Grifone che in un virgolettato non meglio attribuito comparso questa mattina sulle pagine de Il Secolo XIX parla esplicitamente di “trattativa inventata al 100%“.



Niente Italia, dunque, per il classe 2001 che nei mesi scorsi ha ottenuto il passaporto del nostro Paese e che anche in virtù di questa circostanza sembrava potesse approdare a breve in Serie A. Nei giorni, inoltre, la stampa argentina si era pesantemente sbilanciata, parlando addirittura di accordo raggiunto tra Genoa ed Estudiantes per il trasferimento in rossoblù del laterale mancino.