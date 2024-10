Genoa, sondaggi per l'ex Cagliari Pereiro

AFP/Getty Images

Malgrado le dichiarazioni provenienti da dirigenza e allenatore, che a più riprese hanno dichiarato di voler attendere la finestra di mercato di gennaio per rinforzare l'organico del Genoa, il club rossoblù si starebbe in realtà muovendo per provare a regalare a mister Alberto Gilardino un volto nuovo fin da subito.Sondato, e per il momento lasciato in stand by, Mario Balotelli, il Grifone avrebbe nel frattempo messo gli occhi su un altro attaccante svincolato, vecchia conoscenza del nostro calcio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Genoa potrebbe portare in Liguria, trequartista uruguaiano classe 1995.

Arrivato in Italia nel gennaio 2020, Pereiro ha vestito per tre stagioni e mezzo la maglia del Cagliari, disputando 71 gare tra Serie A, B e Coppa Italia e mettendo a referto 9 gol. Lo scorso inverno è poi passato in prestito alla Ternana, dopo ha avuto modo di esprimersi su buoni livelli. Rientrato in estate in Sardegna, dopo un primo inserimento nell'organico di Davide Nicola, ha raggiunto l'accordo con il club dei quattro mori per risolvere anticipatamente il suo contratto, divenendo di fatto svincolato.Pereiro conta anche 13 presenze e 5 gol nella nazionale uruguaiana, con la quale ha preso parte alla Copa America 2019.