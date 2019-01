Stefano Sturaro e le prime parole da giocatore del Genoa. Il centrocampista non è ancora ufficialmente tornato in rossoblù, ma l'affare con la Juve è ormai chieso. Ecco le sue parole raccolte da Gianlucadimarzio.com: "Sono contento di essere qui a fare le visite. Mancano ancora dei passaggi, ma diciamo che siamo vicino. Torno dopo quattro anni fantastici alla Juve, tutti i tifosi sanno che cos'è per me il Genoa. Sono contento ed emozionato. Non vedo l'ora di iniziare".