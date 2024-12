AFP via Getty Images

Genoa, Sucu ha il primo colpo in canna: possibile scambio con il Rapid

Marco Tripodi

11 minuti fa



A 24 ore dall'annuncio ufficiale dell'acquisto del Genoa da parte di Dan Sucu emergono i primi nomi di possibili nuovi arrivi per il Grifone.



Come promesso dall'imprenditore rumeno della sua prima dichiarazione da numero uno del club rossoblù, Genoa e Rapid Bucarest, altro club presieduto da Sucu, potrebbero presto imbastire uno scambio di giocatori. In rossoblù arrivare Andrei Borza, esterno sinistro classe 2005, già nel giro della nazionale Under 21 del paese carpatico; percorso inverso, invece, farebbe David Ankeye, attaccante nigeriano sbarcato in Liguria lo scorso gennaio ma visto all'opera con il contagocce all'ombra della Lanterna.