C'era una volta la domenica del calcio. Giorno consacrato al Signore e al pallone. Religioni sacre e laiche del Belpaese.C'era una volta e oggi non c'è più. Perché se le chiese sono sempre più vuote, altrettanto rischiano di fare anche gli stadi. E non per mancanza di passione o di vocazione. Il calcio continua ad attrarre a sé folle oceaniche ma a provare a metterle in fuga ci provano i. Capita così che nel giorno un tempo dedicato allo sport più amato non restino che una manciata di incontri. Residui di unIl calendario varato ieri dalla Lega Serie A, che stabilisce la collocazione temporale dei, prevede ad esempio cheCiò che più sorprende, tuttavia, è chenon sarà neppure il sabato ma addiritturaì. In ben sei occasioni, infatti, i rossoblù saranno di scena in questo giorno della settimana. Contro Lecce e Sassuolo in trasferta e con Salernitana, Verona, Juventus e Inter al Ferraris., di cui due alle 15, uno alle 18:30, e altri due alle 20:45., programmato il 28 settembre a Marassi contro la Roma. Il tutto con buona pace di tifosi e abbonati, costretti a fare i salti mortali per assistere dal vivo a uno spettacolo di cui hanno già da tempo acquisito il titolo d'ingresso.C'era una volta la domenica del pallone. Oggi non c'è più. Sostituita dal venerdì.