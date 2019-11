Vigilia di campionato in casa Genoa, con Thiago Motta che come da prassi si è presentato presso la sala stampa del centro sportivo di Pegli per illustrare i temi della sfida di domani sera al San Paolo: "Non so dire se sia il momento giusto per affrontare il Napoli - ha dichiarato il tecnico - E' certamente una grande squadra e stimo moltissimo mister Ancelotti. Sarà una sfida da grandi stimoli per noi. Ci aspettiamo una squadra carica ma siamo pronti a dare tutto".



Sullo stato di salute della sua squadra dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa: "L'amarezza per il match con l'Udinese è alle spalle. Guai a voltarsi indietro, guardiamo avanti dando il massimo nel match contro il Napoli".



Sulle scelte che in testa per domani sera: "Sono contento di come sta lavorando tutta la rosa. Tutti hanno la possibilità di giocare, deciderò dopo l'ultimo allenamento. Ogni singolo rende al meglio quando il collettivo lo esalta. Questo sta succedendo e sono molto contento dell'atteggiamento del gruppo e dei singoli".