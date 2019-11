Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, prende le difese del suo assistito dopo le tante critiche piovute negli ultimi giorni sul tecnico del Genoa: "Le critiche sono giuste e accettate – ha dichiarato il procuratore a Telenord – ma fino al 20′ del secondo tempo ritengo che la sfida fosse abbastanza sotto controllo. Thiago sta facendo un percorso di costruzione della mentalità e del gioco".



A chi imputa all'italo-brasiliano di avere poco esperienza in panchina, Canovi ribatte: "L’anno scorso Thiago ha allenato e i suoi giocatori oggi sono la classe portante della Francia che sta facendo il mondiale Under 17. Quindi lui l’esperienza ce l’ha sia da allenatore che da giocatore. Quando uno parla di inesperienza forse deve anche vedere i numeri. Detto questo Thiago ha totale conoscenza di quello che deve essere il Genoa. Questa è una squadra che deve dare l’anima e Thiago lo sa perfettamente".



Canovi ha infine spiegato quali siano gli obiettivi del suo assistito: "È chiaro che un professionista che non è venuto a fare il 'santone', è venuto ad allenare e a fare il meglio possibile. Se arrivano sconfitte è chiaro che qualcosa non è andato bene, nel secondo tempo con l’Udinese il Genoa ha sbagliato. Thiago se ne è assunto le responsabilità, non è venuto per teorizzare qualcosa di astruso ma vuole fare il meglio al Genoa. Ha tutte le caratteristiche per farlo, farà di tutto perché ritorni il Genoa che lui ricorda quando era giocatore".