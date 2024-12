Getty Images

è la sfida che apre il sabato della quindicesima giornata di Serie A. Un solo punto separa le due formazioni in classifica. Il Grifone, dopo l'arrivo di Vieira in panchina al posto di Gilardino, ha ritrovato un po' di serenità ed è reduce da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro giornate. Dall'altra parte, invece, i granata sono in un momento di difficoltà: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque.Genoa-Torino: Leali; Sabelli, Bani, Maturro, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. P. Vanoli.