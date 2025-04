Genoa-Udinese LIVE, le formazioni ufficiali: Pinamonti contro Lucca, dal 1' Malinovskyi e Iker Bravo

Getty Images

con calcio d'inizioè l'anticipo del venerdì che allo stadio Ferraris di Genova apre, la dodicesima nel girone di ritorno, a otto partite dalla fine. Dopo le sconfitte di misura sui campi di Juventus e Inter, le due squadre si presentano a questa sfida separate da 5 punti in classifica a favore degli ospiti decimi sui padroni di casa dodicesimi. Sia gli uomini di Patrickimbattuti nel 2025 in casa,che quelli di Kostaappaiono ormai privi di obiettivi, visto che la salvezza è ormai ampiamente conquistata mentre la zona Europa è troppo lontana. Sfida tra i due bomber, Andrea Pinamonti e Lorenzo Lucca, rispettivamente 8 e 10 gol finora e papabili per la nazionale italiana.

Genoa-UdineseLeali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira.Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Zarraga, Ekkelenkamp; Iker Bravo, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic.Fourneau