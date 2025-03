Juventus-Genoa, le pagelle di CM: Nico Gonzalez a tutta fascia, Koopmeiners fischiato. Perla Yildiz, Pinamonti c'è

Getty Images

C'è stata dell'incertezza, e a più riprese, e soprattutto con la palla al piede. C'è stata però pure una risposta, specie in uscita.Si deve arrendere dopo una chiusura praticamente perfetta. E necessaria. La speranza di Tudor è che sia davvero poca roba, il timore invece è proprio un altro. In bocca al lupo. (dal 27'- Almeno ha il tempo di scaldarsi, e di incidere. Sin da subito. Senza fermarsi).Si piazza in mezzo in impostazione ed è la sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia. Piede forte, che vibra, e Juve che almeno esce dignitosamente. E' un unicum, perciò insostituibile.

Ci prova, per carità. Ci riesce? Poco. Pochissimo. Spesso incappando in errori francamente rivedibili, mettendo a repentaglio l'intera squadra. Oh, e salva un gol.Allora: c'è un tema atletico, inevitabilmente. Perché Nico a tutta fascia va dosato, quantomeno se gli si chiede di correre con costanza. Il primo tempo è il top, il secondo un po' meno. Fisicamente è calato. (dall'82' WEAH sv).Una vita a chiudere, soprattutto quando la palla scotta e la Juve rischia di prendere l'imbucata. Loca si piazza tra la palla e le intenzioni degli avversari. Gliele prende tutte, o quasi.

Inizialmente sottotono. Un paio di zampate decisive, ma comunque meno prorompente di altre volte. Come fosse un po' timido e per questo meno libero di allungare camba e cuore. Cresce, e tanto, nella ripresa.Eh, vedi Nico. Partita di sacrificio totale, che deve interpretare e che può vivere meno - molto meno - sulle ali dell'entusiasmo. Alla fine, fa il suo.Il mix di fischi e applausi, al momento dell'uscita, è un chiaro segnale: se la cura Tudor ha toccato qualcuno, tra questi Koop non c'è. Partita di rincorse, a volte totalmente inutili. (dal 66'Buon ingresso: prova a dare una sterzata).

Il gol è una perla, la partita è di livello. Trova un paio di guizzi per testarsi e infine quello decisivo: Kenan è stato di nuovo trascinatore.Tanto impegno, mille sbracciate, l'arbitro che pure non gli dà una mano. Alla fine, una partita come tante altre, che smonta forse la narrazione del trascinatore. Un passo in avanti però l'ha fatto: si è arrabbiato poco con se stesso.Una vittoria è una vittoria. Alza il morale. Alza la testa. E muove bene la classifica. L'aveva detto a inizio gara: contavano solo i 3 punti, e sono arrivati solo i 3 punti.

Sul gol poteva forse fare un filo di più, accorciando sull'allungo così e così di Yildiz. Per il resto, la Juve pure gli dà una mano e su Kalulu è bravi.Su Yildiz alla fine è decisivo: se la Juve avesse messo la partita in discesa già lì, avremmo visto tutt'altra gara.Si prende Vlahovic, lo abbraccia, lo infastidisce, spesso lo contiene ma non lo limita mai.Prova ad animare la sua difesa con il fare del leader. E' decisivo soprattutto nel secondo tempo, quando il Genoa decide di giocarsela uomo a uomo. Ambiziosi.

Scivola e spesso sul più bello, in una partita in cui entra ed esce da uno stato di confusione. Da rivedere.Giocatore di livello: si vede, si sente, si percepisce e si capisce. Si vede che c'è sostanza, insomma. E si capisce perché c'è la fila: fa solo cose giuste.Dal punto di vista atletico, un gigante; dal punto di vista delle idee distribuite in campo, eh, non esattamente il più lucido di tutti. La sfida è abbinare le due cose. (dal 71'Serviva uno dei suoi gioiellini dalla distanza: non è arrivato).

Né carne, né pesce. Ma nemmeno sbaglia. Alla fine è una partita giusta, senza guizzi e però con ambizione. Va bene così.Tanta corsa, però davvero pochissima concretezza. Ai polmoni, Zanoli può abbinare una discreta qualità: solitamente si vede, stavolta no. (dal 63'Prova a dare una svolta ai suoi: si vede solo a tratti).Un paio di guizzi da punta, un paio di tentativi da centravanti vero. Poi però il bottino finale è questo qui, e annulla tutto. (dal 71'Non dà nulla in più rispetto a Pinamonti, anzi)

Sì, un po' nascosto, qualcosina palla al piede, però pure possessi persi, situazioni pericolanti, in bilico tra i 'potrei' e poi non lo fa mai. Prestazione bruttina. (dall'80' THORSBY sv)Non trova tanta Juve davanti, ma la sua squadra resta comunque timida e in fondo preoccupata. Perde un'occasione, a ripensarci.