Ritorno al passato perIl 26enne attaccante pisano di proprietà del Genoa è da oggi, nuovamente, un giocatore della. L'annuncio, nell'aria da giorni, è arrivato ufficialmente oggi dai canali comunicativi del club umbro.Favilli era già stato protagonista al Liberati nella passata stagione, collezionando 9 reti in 26 apparizioni in Serie B. Questa volta il suo ritorno alla Ternana è però destinato ad avere vita più lunga, in quando il suo trasferimento avverrà sempre inArrivato al Genoa dalla Juventus nell'estate 2018, Favilli non ha avuto troppa fortuna in rossoblù. Tormentato dagli infortuni vide il campo appena 29 volte in due anni tra coppa e campionato, segnando una sola rete, contro il Torino in Coppa Italia. Nelle ultime tre annate è poi passato in prestito da Verona, Monza e appunto Terni.