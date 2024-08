Genoa, UFFICIALE il colpo Norton-Cuffy. Annunciato come Rubber cappello di paglia di One Piece

Getty Images

Nuovo colpo ufficiale per ilche ha annunciato in queste ore l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno inglese di origini dominicane classe 2004che arriva dall'Arsenal. A far discutere non è stato tanto il colpo, ma il modo più che particolare che la società rossoblù ha usato per l'annuncio sociale e sul sito web del nuovo acquisto. Il Genoa ha infatti citato un celebre manga e anime giapponese, One Piece.Norton Cuffy, la scorsa stagione in prestito al Milwall dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal arriva a titolo definitivo dai Gunners che riceveranno per il suo cartellino una cifra pari a 2 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Brooke Norton-Cuffy è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore inglese, nato a Londra il 12/01/2004, arriva dall’Arsenal a titolo definitivo. Cresciuto nel settore giovanile dei Gunners, nella sua carriera ha collezionato 113 presenze, 3 gol e 7 assist tra i professionisti. Benvenuto al Genoa, Brooke!Il noto anime di successo globale racconta la storia di una ciurma di pirati particolarissima capitanata da un ragazzo che vuole diventare il re dei pirati e che da piccolo ha mangiato il frutto del diavolo Gum Gum che lo ha trasformato in un uomo di gomma. Quello che però ha portato il Genoa ad associare Norton-Cuffy a Rubber Cappello di Paglia (nome italiano) è il nome originale del pirata che si chiama Monkey D. Luffy. E da Luffy a Cuffy il passo è stato breve.