Ora è ufficiale, Luca Pellegrini è un nuovo giocatore del Genoa. Lo ha annunciato la Juve tramite il proprio sito: "E' ufficiale infatti l'accordo fra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del laterale romano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021".



L'ANNUNCIO DEL GRIFONE - Il club ligure, invece, ha comunicato: "Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito, in prestito annuale da Juventus Fc, le prestazioni sportive dell’esterno Luca Pellegrini (Roma, 07/03/1999). Il giocatore ha scelto la maglia 88 ed è a disposizione per la trasferta di Napoli".