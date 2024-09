Genoa, spazio alle nazionali: Gilardino saluta cinque pedine

Getty Images

Sono cinque i giocatori del Genoa che nei prossimi giorni non potranno allenarsi a Pegli assieme al resto dei compagni perché impegnati con le rispettive nazionali.Tra i convocati nelle rappresentative maggiori dei propri paesi d'origine spicca il nome di. Il centrocampista, reduce da un campionato ottimo con i rossoblù, malgrado sia stato una presenza fissa delle selezioni giovanili danesi è ancora alla ricerca della prima presenza con la Danimarca dei grandi. L'occasione sembrava potesse arrivare lo scorso novembre, quando Frendrup fu chiamato in sostituzione dell'infortunato Christian Nørgaard. Un improvviso attuale influenzale, tuttavia, costrinse il mediano del Genoa a marcare visita. Ora, a dieci mesi di distanza, l'opportunità di colmare questa lacuna nelle sfide casalinghe di Nations League contro Svizzera e Serbia.

Nations League che vedrà impegnati altri tre rossoblù.affronterà con la sua Ucraina Albania e Repubblica Ceca,parteciperà alle gare del Belgio (inserito nello stesso girone dell'Italia) contro Israele e Francia mentree la sua Norvegia saranno opposti a Kazakistan e Austria.Trasferta transoceanica, infine, per. Il difensore messicano sarà impegnato con la Tricolor in due amichevoli in terra statunitense contro Nuova Zelanda e Canada.