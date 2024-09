Getty

Prima l'exploit con le giovanili del Genoa, coronate dalla conquista dello scudetto Under 18 lo scorso giugno, poi il ritiro estivo con i grandi di Alberto Gilardino, e relativo esordio nelle amichevoli precampionato, quindi le convocazioni in prima squadra in Coppa Italia e nei primi tre turni del campionato appena iniziato. La prima parte del 2024 è stato un periodo davvero magico percatapultato in poco tempo dai piccoli impianti di periferia ai riflettori del grande calcio. Un periodo che potrebbe ora culminare nella

Il laterale mancino classe 2008, nato in Campania da genitori nigeriani e punto di forza delle nazionali giovanili azzurre, è infatti a un passo dal sottoscrivere un nuovo legame professionale con il club di cui veste i colori da prima ancora di andare a scuola. Ahanor, infatti, è, giocando spesso da sotto leva, anche di un paio d'anni, e giungendo appena 16enne ad affacciarsi al calcio dei grandi.Un percorso strabiliante che gli ha attirato le attenzioni di molti club, a cominciare da quelle della Juventus. Dopo essersi assicurata le prestazioni dell'ex mago delle giovanili rossoblù Michele Sbravati e le giocate del promettente trequartista greco Christos Papadopoulos,. Una corte che il Genoa ha fin qui respinto e che sta inducendo la società ligure a mettersi al riparo da eventuali sorprese, proponendo al ragazzo, il massimo consentito per i giocatori minorenni.