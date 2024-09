Genoa: Pinamonti scalda i motori in vista della Roma, sua vittima preferita

AFP/Getty Images

Nessun'altra squadra, tra quelle incrociate nel corso della sua carriera, è stata infatti punita più volte dei giallorossi dall'attuale centravanti del Genoa, avversario della truppa di Daniele De Rossi domenica a Marassi.viaggiando alla media di un gol ogni due partite. Una tendenza che fa della Roma la vittima preferita da Pinamonti, la cui prima esultanza risale al 2018-19, quando il giocatore che vestiva la maglia del Frosinone siglò da subentrante il momentaneo 2-2. Prodezza poi vanificata in pieno recupero dal definitivo sorpasso di Edin Dzeko.. Questa volta il suo gol consentì ai suoi compagni di bloccare la Roma sul 3-3 all'Olimpico.

Capitò nel gennaio 2022 con l'Empoli, in una gara persa 4-2 in casa dai toscani. Le ultime due marcature del 25enne trentino ai capitolini arrivarono infine difendendo i colori del Sassuolo, due stagioni fa. All'andata arrivò un destro che valse l'1-1 finale; al ritorno un sinistro che chiuse i conti di un clamoroso 4-3 esterno per gli emiliani.Negli ultimi due incroci con la Roma, arrivati sempre con il Sassuolo, tuttavia Pinamonti non è più riuscito a lasciare il suo nome sul tabellino. Chissà che non sia giunto il momento di aggiornare la statistica...