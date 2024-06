Genoa, UFFICIALE: Vitinha è tutto rossoblù!

Getty

L'ufficialità, attesa ormai già dalla giornata di ieri, è giunta nelle prime ore del pomeriggio odierno:A darne notizia è stato lo stesso club rossoblù, con un post apparso sui canali social correlato da una caption semplice ed essenziale: "Il 24enne attaccante portoghese era sbarcato in Liguria lo scorso gennaio, in prestito dall'Olympique Marsiglia. Oggi quel prestito si è trasformato in un acquisto a titolo definitivo, le cui modalità non sono state rese note dal club. Tuttavia, secondo quanto trapelato nelle scorse ore, Vitinha si sarebbe legato al Grifone per i prossimi 4 anni a fronte di un versamento nelle casse dei francesi diin caso si raggiungessero i bonus previsti nell'accordo tra le due società.

Da gennaio a maggio Vitinha ha vestito la maglia rossoblù in 9 occasioni, andando a bersaglio due volte, contro Monza e Bologna.https://www.instagram.com/reel/C8eoJbaCvxm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==