Inter, l'agente di Oristanio frena sul Genoa: "Già fatta? No. C'è anche il Venezia"

Getty Images

Sembra ormai tutto definito per il passaggio di Josep Martinez dal Genoa all'Inter. L'operazione, in piedi ormai da un paio di settimane, è sul punto di concretizzarsi, e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.Il portiere spagnolo ha già dato il proprio benestare a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi, dove almeno inizialmente ricoprirà il ruolo di vice Sommer, e anche il Grifone sembra aver accettato la proposta dei nerazzurri, che mettono sul tavoloProprio il destino di quest'ultimo, tuttavia appare al momento l'unico tassello ancora da incastrare. A sollevare il dubbio circa il futuro del centrocampista lucano classe 2002 è stato ieri sera il suo agente. Sollecitato dai cronisti presenti all'esterno della sede dell'Inter, dove era in corso l'incontro per definire i contorni della trattativa Martinez, Beppe Riso ha risposto così a chi gli domanda lumi sul futuro del suo assistito: "".

L'inserimento dei lagunari sul ragazzo reduce dal prestito al Cagliari potrebbe dunque modificare la destinazione di Oristanio ma difficilmente influenzerà il passaggio di Martinez all'Inter. Nel caso in cui il giovane mediano dell'Under 221 dovesse finire in neroverde, il Genoa ripiegherebbe infatti su un altro dei nomi proposti dai nerazzurri.