Sembrava tutto fatto per il passaggio di Lennart Czyborra dal Genoa al Reims. E invece, proprio sul filo di lana del calciomercato invernale, un errore nel calcolo dei tempi da parte del club francese ha fatto saltare la trattativa per l'approdo in Ligue 1 dell'esterno tedesco.



Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, il contratto del 22enne ex Atalanta sarebbe stato depositato dai francesi alcuni minuti dopo la mezzanotte, termine di chiusura delle trattative d'Oltralpe. Un ritardo minimo ma decisivo per impedire al giocatore di cambiare aria.



L'addio di Czyborra al Grifone non pare comunque del tutto svanito. I rossoblù potrebbero infatti provare a piazzare l'esterno mancino in uno dei mercati ancora aperti.