L'idea era ventilata già a gennaio. Senza però che assumesse concretezza.



Ora, tuttavia, la Juventus avrebbe rimesso il nome di Eldor Shomurodov nell'elenco delle punte di scorte con cui rinforzare il proprio reparto avanzato, parlandone ieri con il Genoa nel corso del lungo summit di mercato svoltosi tra le due dirigenze.



Arrivato in Italia un anno fa dal Rostov per 7 milioni di euro, l'attaccante uzbeko è stata una delle sorprese dell'ultima stagione, segnando 8 reti e risultando sempre impiegato, prima da Rolando Maran e poi da Davide Ballardini, nelle gare in cui era disponibile. A dispetto di un fisico da centravanti di sfondamento, il 26enne di Jarkurgan è dotato di una classe e di una velocità che lo rendono quasi più un fantasista che una punta centrale, anche se spesso è stato proprio in questo ruolo che è stato schierato in campo.



Il Genoa considera Shomurodov un investimento per il futuro e Preziosi è convinto che dopo l'anno di ambientamento nel nostro Paese il giocatore possa davvero fare sfaceli. Un motivo che induce il Grifone a non volersene privare già in questa sessione di mercato. Di fronte ad un'offerta importante, sia per il club che per il ragazzo, difficilmente però si potrà trattare il numero 61 in rossoblù. E alla Juve gli argomenti per convincere entrambi di certo non mancano...