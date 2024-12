Genoa, Vieira: "Con il Milan ce la giochiamo, non ci difendiamo solo. Balotelli? Mi mette in difficoltà"

L'allenatore del, Patrick, ha parlato in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro il. Queste le parole del tecnico dei rossoblù.ci concentriamo su di noi. Siamo sicuri di affrontare una squadra forte con un allenatore bravissimo e dobbiamo fare la gara giusta per prendere quello che possiamo prendere.Hanno elementi come Hernandez e Leao ma noi dobbiamo essere forti di testa e giocare con la palla e con personalità.perché conosciamo le loro qualità e non vogliamo andare a Milano per difenderci per 95'. Vogliamo metterli in difficoltà anche con il possesso palla".

In generale stiamo meglio dal punto di vista della fiducia e lo si è visto anche nell'ultima gara durante la quale abbiamo fatto cose interessanti.sta ritrovando il ritmo lavorando bene e deve continuare così. Allo stesso modostanno lavorando bene in allenamento e"Il mio rapporto col Milan è sempre stato. Ho avuto la fortuna di giocare lì con grandissimi giocatori. Ma la cosa importante per me, ora, è