Genoa, Vieira: "Passo in avanti rispetto a Udine. Balotelli sta lavorando, ma ci vuole tempo"

L'allenatore delPatrickha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata 0-0 contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni:- "Era una partita difficile per noi ma credo anche per il Toro. Abbiamo provato a giocare e creare un po' più di occasioni ma. Dall'altra parte ho visto una squadra con carattere e personalità. Ci sono aspetti positivi: difensivamente, come squadra, siamo più solidi di prima e così si va avanti".- "perché era un po' isolato. Ma il Toro è una squadra molto difficile da affrontare. Sono contento di quanto fatto vedere e preso un punto. Questa partita ci dice che c'è tanto da migliorare".

- "Sono giocatori importantissimi per noi. Non sono ancora pronti a dare questo alla squadra, mae ci vuole ancora tempo".- "Oggi è sceso in campo 20 minuti e, possono aiutare di più la squadra. Deve continuare a lavorare ma, come Vitinha,".- "No.. Abbiamo giocato contro una buona squadra. Dal punto di vista del gioco abbiamo fatto cose interessanti, mancava un po' di qualità negli ultimi 30 metri. Voglio continuare a lavorare perché c'è ancora da fare. Oggi abbiamo dimostrato personalità, una squadra che ha voglia di cercare una vittoria. Abbiamo giocato con intensità e credo che siamo sulla strada giusta".

- "(ride ndr). I giocatori mi stanno mandando messaggi che vogliono giocare e così si consolida una squadra. Ho chiesto ai giocatori di mettermi in difficoltà per fare queste scelte.".