Genoa, Vieira può recuperare due attaccanti per il Napoli

Se la difesa si sta rivelando l'arma migliore del Genoa targato Patrick Vieira la stessa cosa non si può certo affermare per il reparto offensivo. Nelle prime quattro gare disputate con il tecnico francese in panchina il Grifone ha realizzato altrettanti gol, restando però a secco nelle ultime due uscite contro Torino e Milan.Una sterilità offensiva a cui Vieira potrebbe far fronte grazie alDa qualche giorno ha infatti ripreso a lavorare regolarmente con i compagni, fuori dal 21 settembre a causa di una lesione muscolare ma ormai in procinto di tornare abile e arruolabile. Magari già per la gara di sabato pomeriggio al Ferraris contro il Napoli.

Oltre all'italo-ghanese il Genoa potrebbe inoltre ritrovare presto anche un altro lungodegente del reparto d'attacco:. Il giovane centravanti, rivelazione del difficile avvio di stagione dei rossoblù, si era bloccato dopo la gara con il Como dello scorso 7 novembre a causa di uno stiramento. Guaio che si è quasi del tutto lasciato alle spalle. Difficile comunque per lui una convocazione già contro i partenopei.