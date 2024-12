Genoa, una clausola può consentire a Balotelli la rescissione già a gennaio. Ma lui ha altre idee

Marco Tripodi

10 minuti fa



Non è un momento facile per Mario Balotelli. La sua avventura al Genoa, cominciata un mese e mezzo fa, non sta rispettando le aspettative di chi lo voleva protagonista in maglia rossoblù.



Dopo quattro apparizioni fugaci in altrettante partite, domenica scorsa a San Siro contro il suo ex Milan SuperMario è rimasto addirittura a guardare i compagni per l'intera durata della sfida. Un mancato ingresso che ha alimentato le voci di chi lo vorrebbe lontano da Genova già a gennaio, ad appena due mesi dal suo arrivo all'ombra della Lanterna. Una clausola presente sul suo contratto, rivelata oggi dall'edizione genovese di Repubblica permetterebbe infatti al giocatore di liberarsi anzi tempo del contratto formalmente in scadenza il prossimo 30 giugno.



Per il momento tuttavia Balotelli non sembra aver dato segnali in tale direzione. Malgrado giochi poco, lui a Genova sta bene ed è convinto di riuscire prima o poi a ritagliarsi lo spazio che merita.



Nel frattempo però il giocatore rischia di saltare i prossimi giorni di allenamento, a cominciare da quello odierno. Il numero 45 è infatti caduto vittima di un attacco influenzale che ne mette in dubbio anche la presenza sabato sera contro il Napoli.