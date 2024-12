Il Genoa di Vieira è un bunker! Nessun gol subito su azione in 4 gare

Getty Images

Secondo una delle tante leggi non scritte che governano il calcio i campionati si vincono grazie alle difese. Soprattutto in Italia. Ma la regola delsembra essere valida anche per chi ha obiettivi diversi dal titolo tricolore. Per informazioni chiedere al Genoa e in particolare al suo allenatoreDa quando l'ex centrocampista di Inter e Juventus si è seduto sulla panchina del club più antico d'Italia infatti non solo i rossoblù non hanno perso neppure una delle quattro gare disputate ma hanno anche collezionato ben: vittoria 2-0 ad Udine, pareggi senza reti contro Torino in casa e Milan in trasferta. Un dato già superiore a ciò che era stato in grado di fare il suo predecessore, dal momento che, nello specifico nelle due vittorie esterne contro Monza e Parma.

Ma c'è di più.nel giorno dell'esordio del tecnico francese sulla panchina ligure. E l'impresa dei sardi è stata addirittura doppia, visto che proprio due sono state le reti messe a segno dai ragazzi di Davide Nicola. Nell'occasione peròil che significa che. Numeri non esattamente comuni per una formazione che fino a non troppo tempo fa viaggiava addirittura in ultima posizione e che seppur lontana dalla lotta scudetto sta ugualmente facendo della difesa la sua arma migliore. Perché forse con la difesa non si vincono solo i campionati ma si possono anche conquistare le salvezze