Genoa, Vogliacco: "Il gol all'Inter gioia unica. Sogno il Grifone in Europa. Gud e Retegui ci mancheranno ma..."

Getty Images

L'uomo della settimana in casa Genoa è senza dubbioPartito titolare sabato sera nel match d'esordio del campionato contro l'Inter, il difensore pugliese ha festeggiato il suo primo gol in Serie A: "Sono contento che dopo tante prese in giro dei compagni sia arrivato questo gol - ha raccontato il giocatore a Radio Serie A -Un'emozione indescrivibile con in tribuna tutta la mia famiglia. Lo dedico a mio fratello, a mia moglie, mia figlia e mia cognata. Ho messo le mani all'orecchio sotto la gradinata perché c'è un legame speciale con i nostri tifosi. Porterò dentro queste sensazioni per tutta la vita.".

Il difensore ha parlato anche delle cessioni eccellenti operate dal Grifone nell'attuale sessione di mercato: "adesso. Abbiamo un ottimo gioco di squadra e puntiamo sulle qualità di Vitinha, Pinamonti ed Ekuban".Infine due parole anche sul suo obiettivo di carriera: "però bisogna essere realisti e lavorare con umiltà. Piedi per terra e battagliare in ogni partita per essere protagonisti e cercare di mettere in difficoltà tutti come abbiamo fatto con l'Inter. Vogliamo ripetere lo scorso campionato e se possibile aggiungere qualcosa in più".