Genoa, Zangrillo: "Con la Juve penalizzati dalle porte chiuse. Gilardino è tranquillo. E su Candreva..."

All'uscita dalla sede della Lega Serie A, dove nel pomeriggio di oggi è avvenuto un incontro tra i rappresentanti dei club del massimo campionato, il presidente del Genoa,, è stato intercettato da alcuni giornalisti presenti sul posto.Il numero uno rossoblù ha così avuto modo di tornare sulla decisione delle autorità genovese di far disputare a porte chiuse, in seguito ai violenti scontri che hanno anticipato e seguito il derby di Coppa Italia di mercoledì scorso, la gara di campionato di sabato contro la Juventus: "Se si è deciso così vuol dire che era giusto. L'importante è che ci sia uniformità di atteggiamento perché credo che alcune cose purtroppo non accadono soltanto a Genova. E proprio di questo abbiamo discusso oggi in Lega.".

A Zangrillo è stato poi chiesto anche quale sia la posizione del tecnico del Grifone, reduce da tre sconfitte in sette giorni e se ci siano speranze che il Genoa possa tesserare lo svincolato Antonio Candreva: