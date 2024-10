Balotelli-Genoa, Zangrillo apre: "Qui può tornare grande. Potenzialmente è stato il 9 italiano più forte". Il punto

La domanda continua a rimbalzare da giorni non solo nel capoluogo ligure, ma in tutto il mondo calcio italiano. L'attaccante ex-Inter e Milan oggi è ancoradopo l'addio all'Adana Demirspor e in estate ha rifiutato più di un'offerta pur di aspettare un club di Serie A. Le parti sono state a lungo in contatto, ma oggi più che mai l'affare è in stand by per diverse motivazioni.Balotelli si è proposto dopo l'ennesimo problema subito dagli attaccanti rossoblu conche è in costante emergenza. Si è arrivati a parlare anche di cifre, conProprio l'allenatore è oggi il suo sponsor più grande, ma la sua posizione traballante ha messo tutto in stand by., ma le problematiche si allargano inevitabilmente alleperché all'interno del club ci sono anime contrastanti.

L'anima "italiana" del club, infatti, continua a spingere sia su Gilardino che su Balotelli, quella americana no. A confermare questa divisione è stato oggi il presidenteil quale, prima alla Gazzetta ha confermato Gilardino:E poi a Radio Sportiva ha aperto pesantemente la porta all'arrivo di Balotelli: "Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Potenzialmente è stato il più grande '9' italiano.per una-due stagioni. Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato,Se potessi con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi ".