Il presidente del, Alberto, ha parlato a margine dell'assemblea della Lega Serie A che si è tenuta oggi a Milano. Fra i tanti temi trattati, inevitabilmente, anche quello degli ultras, con la chiusura dello stadio per Genoa-Juventus che fa ancora discutere."Se si è deciso così penso che sia stato giusto prendere questa decisione, l'importante è che ci sia un'uniformità di atteggiamento".

"Purtroppo credo che siano cose che capitano non solo a Genova. Si è discusso anche di questo oggi. Qualcuno vi dirà cosa abbiamo detto".- "Pensa che sia stato uno svantaggio per il Genoa giocare a porte chiuse? "Il nostro pubblico è sempre molto importante per noi, quindi la risposta è sì"."C'è fiducia in Gilardino? "Gilardino sta bene dov'è, è tranquillo e io sono con lui"."Se ci sono novità sul possibile arrivo di Candreva e Dele Alli? Mi spiace ma io non mi occupo di queste cose".