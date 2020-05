In un momento in cui il futuro del pallone italiano appare avvolto dalla nebbia dell’incertezza, Enrico Preziosi e Francesco Marroccu sembrano voler mettere un punto fermo sull’avvenire del Genoa. Un punto chiamato Davide Nicola.



Nel giro di 24 ore il presidente rossoblù e prima ancora il suo braccio destro si sono esposti pubblicamente come raramente avevano fatto in passato, dichiarando in maniera inequivocabile come nonostante le mille incertezze del periodo almeno in una cosa il domani del Genoa corrisponderà all’oggi. Dopo aver cambiato sei allenatori in poco più di 14 mesi, ora il Grifone sembra aver finalmente trovato il suo nocchiero ideale, colui che arrivato nel mezzo della tempesta ha saputo condurlo su sentieri meno tortuosi e verso orizzonti più sereni.



Requisiti che non sempre sono bastati ai predecessori di Nicola per garantirsi una posizione solida sulla proverbialmente instabile panchina rossoblù. Per informazioni citofonare a casa Gasperini. Oppure telefonare alla residenza di Davide Ballardini. Al tecnico di Grugliasco e al suo collega di Ravenna non bastarono gli ottimi risultati e la fede di un popolo per guadagnarsi la stima del presidente. Come andarono quelle storie lo sanno anche le zolle di Pegli, lasciando non pochi rimpianti anche tra i fili d’erba che le compongono.



Ora però il copione sembrerebbe svilupparsi in maniera differente. Nicola ha conquistato tutti, anche i moltissimi scettici che ne contestavano la nomina solo pochi mesi fa. L’ex terzino è tuttavia sufficientemente esperto ed intelligente per sapere che le parole dei suoi datori di lavoro possono trasformarsi in vapore nel giro di poche settimane, soprattutto nel caso i risultati non saranno quelli auspicati. Dimostrargli fiducia, anche se solo a parole, era comunque il minimo che gli si potesse concedere. Ora starà a lui e ai suoi ragazzi dare sostanza alle intenzioni di Marroccu e Preziosi.