Georgia, Mikautadze da record: capocannoniere degli Europei, statistiche come Ronaldo e Platini

AFP via Getty Images

Il gol segnato alè di quelli che ricorderà per tutta la sua carriera che, dopo questi Europei di Germania 2024 sarà sicuramente in rapida ascesa.al termine della fase a gironi del torneo è il capocannoniere di questa edizione con 3 reti segnate in 3 partite disputate.ha segnato il suo terzo gol su rigore contro il Portogallo, contro il suo idolo, di cui aveva postato una foto sui social di quando lui era bambino. Con 3 gol e 1 assist, almeno uno in ogni partita, Mikautadze è il primo giocatore ad incidere così tanto nelle prime tre partite degli Europei dal 2016 quando fucol Galles a riuscirci.

Inoltre, Mikautadze è diventatodi un Europeo, dopo Cristiano Ronaldo (2021), Gareth Bale (2016), Ruud Van Nistelrooy (2004), Milan Baros (2004), Savo Milosevic (2000), Alan Shearer (1996), Hristo Stoichkov (1996) e Michel Platini (1984).