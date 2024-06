Germania agli ottavi di finale di Euro 2024 senza Tah: quale partita salta

AFP via Getty Images

, centrale difensivo della, è stato ammonito a ridosso del 40' del primo tempo contro la Svizzera per un intervento in ritardo su Embolo:, ai quali i tedeschi sono già sicuri di partecipare fin dalla vittoria sull'Ungheria alla seconda giornata nel gruppo A.Per stabilire l'avversario della Germania agli ottavi di finale,, se primi o secondi, e questa informazione arriverà stasera dalla gara contro gli elvetici; l'avversario, invece, sarà noto in base alla classifica finale del gruppo dell'Italia o di quella del gruppo dell'Inghilterra.

Al posto del difensore del Bayer Leverkusen dovrebbe trovare spaziodel Borussia Dortmund, avversario di Rudiger nella finale di Champions vinta dal Real Madrid all'inizio di questo mese.