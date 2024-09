Getty Images

Germania-Ungheria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Redazione CM

un' ora fa



Germania e Ungheria si affrontano nuovamente per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2024/25.



Le due squadre, guidate rispettivamente da Julian Nagelsmann e Marco Rossi, si sono già sfidate a Euro 2024 in una partita vinta per 2-0 dai tedeschi (reti di Jamal Musiala e Ilkay Gundogan) e ora si trovano nuovamente contro.



Germania e Ungheria state inserite nel gruppo 3 della Lega A, completato da Olanda e Bosnia.



Tutte le informazioni su Germania-Ungheria: quando si gioca, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.