a situazione riguardo al futuro di Gerson è senza dubbio spinosa, e tiene banco in casa Fiorentina da qualche mese. Le prestazioni in campo sono altalenanti e anche la sua permanenza in viola è in dubbio. Secondo quanto riportato da Violanews.com, tra la Roma e la Fiorentina – che si sono date appuntamento a fine stagione – sembra essersi inserita una vecchia conoscenza dei giallorossi, Monchi, grande estimatore del brasiliano, da poco tornato al Siviglia. Il d.s. vorrebbe portarlo in Andalusia per rifondare la squadra, e complice il possibile cambio di procura del ragazzo, il passaggio in Spagna potrebbe semplificarsi. Non arrivano invece conferme sui rumors arrivati dalla Turchia nei giorni scorsi. E la Fiorentina che farà? Non ha ancora preso una decisione, su cui potrebbe incidere anche il nuovo allenatore.