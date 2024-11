Gigi Riva, il ricordo del Cagliari per l'80° compleanno

Nel giorno che sarebbe stato quello dell', bandiera del Cagliari scomparsa lo scorso 22 gennaio, il club isolano ha voluto ricordare il giocatore simbolo dello Scudetto conquistato nella stagione 1969/70, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali: ". Come per cercare un segno, per ritrovare quei rassicuranti cenni della mano e del capo che Gigi Riva ti rivolgeva quando lo incrociavi per le vie della nostra città., ma mai come in questo caso è lecito parlare di presenza totale. Nell’esempio, nei ricordi, nei numeri, nel vento che sferza le coste della sua amata terra d’adozione, nel rombo della passione rossoblù, nel mondo calcistico (e non solo) che lo ha sempre ammirato e celebrato".

"La gente dell’Isola lo sentì subito come uno di loro, ben prima che diventasse “Giggirrivva”.. Era l’eco di un tuono lontano che portava con sé il profumo del mare. Ogni gol di Riva era un messaggio: a sé stesso, a chi gli voleva davvero bene, a chi vedeva la Sardegna nel modo sbagliato." prosegue il comunicato, ricordando anche quanto fatto da Riva con la maglia della Nazionale.

Chiudendo gli occhi, sembra quasi di sentire ancora il boato di quel suo tiro in porta, come una promessa che non si spegne, come una leggenda che cresce e si rinnova." ha concluso il club rossoblù sul proprio sito.