Il Cagliari fa sentire la propria rabbia: Aia "in imbarazzo" per la direzione di Ayroldi

Ilnon ci sta, è ancora furioso per via della gestione degli episodi arbitrali da parte di Ayroldi, il fischietto della gara conclusiva dell'undicesima giornata di campionato in casa della Lazio. Nel mirino gli ultimi tre frangenti: il rigore concesso per fallo di Zortea e soprattutto le espulsioni di Mina e Adopo immediatamente successive.Così, si legge sul Corriere dello Sport,

"Siamo arrabbiati perché riteniamo che alcuni episodi dovevano essere gestiti con più tranquillità. Da una parte c'è la felicità per la prestazione, dall'atra ci sentiamo penalizzati. Si può discutere sul rigore, ma è la gestione che non ci trova d'accordo. Guardando gli episodi mi sembra che l'arbitro sia girato di spalle e quindi non vede cosa succede. Ci può stare se ci sono stati degli insulti, ma andava gestita meglio. Da parte della classe arbitrale serve maggior lucidità nel gestire queste situazioni. Esprimiamo un malcontento sulla gestione dei cartellini oltremodo penalizzante. Ci sono stati degli episodi valutati in maniera diversa tra le due squadre. Queste decisioni incidono sulla gara di oggi e su quella del weekend con il Milan dove ci mancheranno due giocatori importanti", ha detto Bonato lunedì sera a Dazn.