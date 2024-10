Gimenez: "Il Milan ha provato a prendermi l'ultimo giorno di mercato. Opzione ancora aperta"

Un retroscena di mercato, svelato dal diretto interessato. In un'intervista concessa a Espn, attaccante argentino con passaporto messicano del Feyenoord,che la scorsa estate ha fatto un tentativo per portarlo in rossonero: "Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo,".

L'ex attaccante del Cruz Azul, in scadenza nel 2027 con il club di Rotterdam, htra campionato, Champions League e supercoppa d'Olanda. Attualmente è ai box per un serio problema muscolare alla coscia, rimediato nel match del 28 settembre scorso contro il NEC Nijmegen, dovrebbe tornare a disposizione nella prima metà di dicembre.Per Gimenez il Milan si è mosso a più riprese, la prima volta nel maggio 2023, con un incontro con il suo agente a Casa Milan. In estate è stato ilil club che ci ha provato seriamente, ma le richieste del Feyenoord,non sono state accontentate.

In scadenza nl 2027 con il Feyenoord, secondo i media messicani il suo ex club Cruz Azul ha una percentuale sulla futura rivendita.