Gimenez-Milan, parla l'allenatore del Feyenoord: "Vorrei tenerlo ma vuole giocare nelle grandi competizioni e lo capisco"

Briansi è così espresso in conferenza stampa sul sorteggio di Champions League che vedrà opposta la sua squadra alnei playoff: "Penso che sia una buona attrazione. Saranno due partite molto belle. Il Milan è ovviamente un club incredibilmente bello con tanta storia. Penso che tutti non vedranno l'ora di assistere a quegli incontri, ma al momento tutti sono concentrati sulle partite contro Ajax e PSV.Certo che abbiamo una possibilità, perché abbiamo un buon feeling in Champions League. Non sarà facile, ma certo che abbiamo una buona possibilità. Arriveremo a quelle partite con piena fiducia. Ora la cosa più importante è per ottenere punti in Eredivisie e raggiungere il turno successivo della coppa."

Come allenatore ho il compito di dare il massimo con i giocatori che ho a disposizione. Ho un rapporto di lavoro incredibilmente buono con Dennis te Kloese (il direttore sportivo degli olandesi, ndr) e siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Il nostro ds fa ciò che è meglio per questo club, anche quando si tratta di una possibile partenza di Gimenez. Mi piacerebbe molto tenere Santi perché è un giocatore molto bravo. Spero che potremo tenerlo, ma non è solo una mia decisione. Capisco che i giocatori abbiano molta ambizione. Fa parte del calcio quando i giocatori vogliono andare nelle grandi competizioni, perché è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez".