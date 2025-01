Gimenez scalpita, il Milan insiste: le ultime sulla trattativa con il Feyenoord

Ilvuolee l'attaccante messicano vuole i rossoneri: l'inseguimento lungo mesi è arrivato nella fase finale ma non ancora al traguardo. E il tempo stringe sempre di più.Le ultime 24 ore sono state estremamente frenetiche per il Diavolo, tra gli sviluppi sul bomber classe 2001 dele la notizia della cessione di Alvaroal Galatasaray. Una partenza quest'ultima congelata - così come quella di Francescoin prestito al Monza -, almeno finché il Milan non avrà trovato il suo nuovo numero 9 (anche se quello fisico poggia già sulle spalle di Luka Jovic).

MILAN, MORATA NON PARTE SE NON ARRIVA GIMENEZ

E il nome designato è quello di Gimenez,e desideroso di indossare la maglia rossonera:- Il Milan ha già alzato la posta e presentato una seconda proposta al club olandese per il cartellino dell'attaccante,e di conseguenza la fumata bianca tarda ancora ad arrivare. Una situazione che non lascia tranquillo il principale attore della vicenda.

MILAN-GIMENEZ: PARLA L'ALLENATORE DEL FEYENOORD

- Se il Milan lavora pazientemente per arrivare all'accordo, più irrequieto è invece Gimenez. Il messicano scalpita, vuole fortemente trasferirsi al Milan con cui ha già raggiunto l'. Gimenez d'altronde si è esposto per favorire il trasferimento e le parole del tecnico del Feyenoord,, confermano questa sensazione: "Mi piacerebbe molto tenere Santi perché è un giocatore molto bravo. Spero che potremo tenerlo, ma non è solo una mia decisione. Capisco che i giocatori abbiano molta ambizione. Fa parte del calcio quando i giocatori vogliono andare nelle grandi competizioni, perché è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez". L'impazienza di Gimenez è data anche dallaUna promessa che, agente del ragazzo e regista dell'operazione, ha ricordato più volte al club olandese e intende far valere ora, in sede di trattativa con il Milan.