Sentenza Cassazione: alla ex moglie che abbia altra convivenza non spetta più la parte dell'assegno "assistenziale" ma spetta ancora la parte dell'assegno "compensativa". Cioè l'ex moglie va risarcita delle "rinunce concordate" e secondo parametro "durata del matrimonio". Quindi il principio su cui si incardina la sentenza è che nell'azienda famiglia la donna è il lavoratore dipendente (se cambia azienda ha diritto ad una indennità di fine rapporto) e il maschio l'imprenditore. Infatti in caso di divorzio e poi altra convivenza alla donna non va più lo stipendio (da ex moglie) ma la liquidazione sì. Molte donne si sono rallegrate della sentenza. Non avrebbero dovuto, se solo l'avessero letta e meditata fino in fondo.Ennio, un anziano signore di 86 anni, se l'è cavata con 23 giorni, 23 giorni fuori da casa sua. E' stato, si fa per dire, fortunato: un giudice gli ha ridato casa dopo solo 23 giorni (il gruppo rom che gliela aveva presa prima di mollarla l'ha devastata la casa). Ad altri cui tocca la medesima violenza tocca aspettare molto di più. Tu esci di casa, sanno che vivi da solo, calano come avvoltoi, entrano in casa tua, cambiano la serratura, si prendono la casa e ti buttano fuori. Spesso si portano appresso un minore o un disabile per impedire l'esecuzione dell'eventuale sfratto. E il poveraccio cui è stata rubata la casa, se non ha soldi di suo, finisce letteralmente senza tetto. Succede una volta ogni morte di Papa? La conta ufficiale di casi analoghi cifra: 24 mila volte. Per una però volta il dito medio, che la donna che aveva rubato la casa ad Ennio ha rivolto a chi la sfrattava, la giustizia l'ha rivolto al sopruso feroce e spesso a lungo impunito.Stabilimento balneare con annessi e connessi e naturalmente spiaggia. Tutto su terreni di proprietà pubblica. Quanto costa in media la concessione data dallo Stato e il canone pagato allo Stato? In media (media larga) 250 euro al mese. Per il 73% delle 29.689 concessioni il canone-affitto è inferiore ai 2.500 euro l'anno. Fino al 2020 il canone minimo è stato di 362 euro, sempre l'anno. Poi l'importo è stato aumentato in cambio di sanatoria per tutto quanto gli stabilimenti balneari avevano "arredato" l'attività, dentro e soprattutto fuori le norme. Risultato finale: le 29.689 concessioni pagano allo Stato 115 milioni (su giro d'affari stimato a 15 miliardi). Pagano...Solo 83 dei 115 i milioni davvero versati, il resto è morosità. Abituale: dal 2017 sono 235 i milioni non pagati. Deve essere perchè un affitto così basso uno se lo dimentica.Da oggi in Austria lockdown per i non vaccinati, cioè accesso vietato nei ristoranti, bar, hotel, stadi, impianti sportivi, impianti sciistici... In Turingia (Germania) pubblica minaccia di non curare più i contagiati non vaccinati. Minaccia ingiusta e inapplicabile ma insieme minaccia disperata che annuncia scelte sul modello austriaco. In Sassonia (Germania) ristoranti e luoghi pubblici in generale aperti solo ai vaccinati e ai guariti, col tampone non si passa. In Francia Green pass fino al 21 luglio. Croazia e Islanda pronte a divieti più o meno stringenti per i non vaccinati. I governi alzano barriere ai non vaccinati (qualcosa perfino in Russia riguardo ai dipendenti pubblici). Il messaggio è: No Vax? Stai per conto tuo. Almeno qualche mese, almeno fino a primavera.Dove manifestano, sempre No Vax-No Pass non vogliono giornalisti. Provano, anche fisicamente, a cacciarli via gridando loro "terroristi". E' una piazza che merita di essere accontentata, garantendo ai No Vax-No Pass il diritto a nessun titolo o pagina, servizio o pezzo o immagine nei telegiornali o sui giornali o in radio e garantendo loro anche il diritto a nessuna intervista o presenza in talk-show.