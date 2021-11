Sosta all'incrocio: se fa incidente merita Tribunale, altro che multa.

Lasciare l'auto o il furgone all'angolo dell'incrocio e così impedire la visuale a chi quell'incrocio attraversa. Più che un divieto di sosta violato, di fatto un creare e favorire incidenti. Un Pubblico Ministero a Roma ha mosso l'accusa di lesioni stradali per un episodio del 2017. Nel frattempo l'auto o il furgone mollato all'angolo dell'incrocio è diventato parecchio di moda.

Reddito cittadinanza: gli imbrogli una minoranza da un mld di euro e 200 mila imbroglioni.

Due conti sui controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in cinque Regioni del Sud. Quasi cinquemila gli imbrogli trovati controllando circa il 10 per cento degli assegni erogati. Media imbrogli intorno al 12% dei controllati. Una minoranza. Che però fa un miliardo di euro rubati allo Stato (spesa annua Reddito Cittadinanza intorno ai 10 mld) e circa 200 mila imbroglioni (circa un milione e ottocentomila i beneficiari di assegno).

Sabato No Vax, il Nord non ne può più.

Confcommefcio di Milano petizione per stop a Sabato No Vax con cortei in centro ammazza acquisti e vendite di Natale. Sindaco di destra e appena rieletto di Trieste che dice basta alle manifestazioni. Zaia presidente Regione Veneto che dice basta a cortei senza mascherine. Fontana presidente Regione Lombardia che sta con Confcommercio. Sindaco leghista di Novara che prega i manifestanti di farla finita. Il Nord dell'appuntamento-rito del sabato No Vax dice di non poterne più.

Covid, il terzo inverno di fila.

Quest'inverno sarà ancora epidemia. In Italia meno che altrove (ieri in Germania 194 morti) ma ancora epidemia. Cala col passare dei mesi la protezione dei vaccini (dal contagio, resta quella dalla malattia in forma grave). Non cala l'ampio bacino dei non vaccinati, circa 7,5 mln di over 12 in gran parte non vaccinatisi per scelta. Cui vanno aggiunti i milioni di under 12. Risalgono tutti gli indicatori del contagio. In più il freddo e la mascherina troppo spesso dismessa e il radunarsi come nulla fosse in piazze, cortei, feste, rave...Per il terzo inverno di fila, purtroppo e maledizione.

Green Pass, controllano davvero?

Il Corriere della Sera si è chiesto se ristoranti e bar e locali similari controllino davvero se i clienti hanno Green Pass. La risposta? Un Ni che è sostanzialmente un No. Molti non controllano nulla (circa la metà nell'indagine del quotidiano), altri non controllano l'identità di chi mostra il Green Pass, altri ancora controllano, si fa per dire, con un "mi fido". Quanto il bilancio del Corriere delle Sera corrisponda a realtà ognuno lo può misurare dal suo andare in pubblici locali.