Il Milan è al lavoro per il rinnovo, ma attende ancora il confronto con Mino Raiola. Sono giorni decisivi per il futuro di Gianluigi Donnarumma, punto ormai inamovibile della squadra ma anche oggetto del desiderio di diverse big europee. Su tutte si conferma il Paris Saint Germain, l’osservato speciale dei betting analyst di mercato: in attesa di segnali da parte del procuratore del giocatore, il tabellone conferma i rossoneri a 1,25, ma con il club francese a 5,50 e pronto allo scatto. Rimane ovviamente in lista anche la Juventus, ormai da diverse stagioni con gli occhi puntati sul numero 99 e, riporta Agipronews, offerta a 7,50. A guardare con interesse il portiere rossonero c’è pure il Real Madrid, insieme alla novità Chelsea: in questo caso si tratta però di piste più remote, visto che in entrambi i casi la quota è fissata a 50,00.