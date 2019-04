E' un Giro delle Fiandre che si tinge d'azzurro! 12 anni dopo, a Oudernaarde, il primo a tagliare il traguardo in una delle Classiche monumento del ciclismo è Alberto Bettiol, 25 anni, alla sua prima vittoria in carriera. Dopo un'azione cominciata sul penultimo muro, il Vecchio Kwaremont, a 17 km dal traguardo, il fiorentino della Ef Education First arriva con 18 secondi di vantaggio sull'Ultimo Muro, il Paterberg. A 7 km dal traguado, Bettiol ha 25 secondi di vantaggio sugli inseguitori Asgreen, Naesen e Valverde; secondi inalterati a 3 km dall'arrivo, secondi che servono per tingere d'azzurro una delle classiche leggendarie. Bettiol vince, l'Italia torna a trionfare 12 anni dopo il successo del 2007 firmato Alessandro Ballan.



ANCHE IL FIANDRE FEMMINILE! - Non solo Bettiol, anche Marta Bastianelli fa sognare l'Italia, con la vittoria nel Fiandre femminile. Campionessa d'Europa in carica, la 31enne della Virtu di Bjarne Riis vince lo sprint a tre con van Vleuten e Ludwing. Secondo successo italiano di sempre, dopo quello del 2015 di Elisa Longo Borghini. Il Fiandre è tutto azzurro.