Giroud: "Questo Milan è da Scudetto e può fare strada in Champions League. Leao come Henry? Facciamo i conti alla fine"

E’ un po’ la sintesi della sua carriera, fatta di tante reti negli appuntamenti più importanti e di un’innata leadership che lo rende uno degli attaccanti più importanti degli ultimi 20 anni.con la maglia del Los Angeles FC. Gol e primo trofeo conquistato Oltreoceano - la US Open Cup - nella finale vinta per 3-1 contro Sporting Kansas City. Ma nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il calciatore francese, che spegne 38 candeline sulla torta, ha trovato il tempo per, la squadra con la quale ha condiviso gioie e delusioni nelle precedenti tre stagioni.Ho sentito il mio amico Armando Sciacca, il fisioterapista, e gli ho detto: 'Sono pronto a parlare coi ragazzi, facciamolo'. È stato bellissimo. Il calcio italiano, il Milan, l’atmosfera unica di San Siro, il calore dei tifosi, Milanello e tutta la gente che ci lavora mi mancano. Impossibile dimenticare. Ho lasciato una famiglia”.Sulle chance Scudetto dei rossoneri: “Rinforzi centrati, e chi c’era già è partito alla grande, come Pulisic.L’attacco è il punto di forza: dopo che sono andato via io, hanno diversificato bene. Morata, Abraham, Rafa, Pulisic, Jovic, Okafor, Chukwueze. Quanti sono, 7? Non so se in Italia e in Europa ci sono squadre che possono vantare tanta varietà e complementarietà”.Sulla: "La nuova formula ti dà tempo per risalire.Perché la rosa è profonda e l’attacco è di grande livello, come ho detto. In Europa vince chi ha qualità in attacco. Fonseca dovrà trovare equilibrio ma ora può lavorare con serenità. E so che i ragazzi sono contenti degli allenamenti: il gruppo lo segue. Penso sia l’anno giusto per fare un bel percorso in Champions”.Sulla nuova coppia d’attacco formata da Morata e Abraham: “Funzionano alla grande. Tammy lo conosco dai tempi del Chelsea, ha voglia e determinazione. Alvaro ha portato cultura spagnola: è un 9 che arretra, costruisce, facilita la manovra, lega attacco e centrocampo”.Sul rendimento di: “, come Theo. Occorre capire una cosa:per quello c’è Maignan. Rafa e Theo incidono con le giocate e gol.la cosa più difficile è essere al 100% del potenziale tutte le settimane. Dipende da lui, da quanto è esigente con sé stesso. La paternità lo aiuterà a crescere”.Sul ruolo da dirigente di. Io in futuro al Milan da dirigente? Il Milan è uno dei più grandi club al mondo e io con quella maglia ho vissuto momenti indimenticabili. Se avessi l’opportunità di lavorare per il Milan ne sarei felicissimo. Ma non voglio problemi con il mio amico Ibra eh! Di sicuro rimarrò sempre un grande tifoso rossonero”.