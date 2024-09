Getty Images

Ex Milan, Giroud segna in finale e vince il primo titolo con i Los Angeles FC VIDEO

Redazione CM

14 minuti fa



Olivier Giroud vince il suo primo titolo negli Stati Uniti. L'attaccante francese ex Milan (38 anni il prossimo 30 settembre) segna il suo secondo gol alla decima presenza con i Los Angeles FC, sbloccando il risultato al 53' della finale di Coppa US Open vinta 3-1 contro lo Sporting Kansas City. Che 7 minuti dopo pareggia con Thommy e porta la gara ai tempi supplementari, quando prima Campos e poi Kamara fanno partire la festa al BMO Stadium di Los Angeles.



Arrivato dalla lista svincolati dopo aver lasciato il Milan in seguito alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno, Giroud aveva segnato il suo primo gol statunitense in un'altra finale: quella di Leagues Cup persa 3-1 dai Los Angeles FC sul campo del Columbus Crew lo scorso 26 agosto.