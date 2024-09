Milan, capitan Leao è un altro giocatore: così Fonseca sta domando il suo talento

PIU' PRESSING

E in effetti è proprio senza la palla che Leao sta facendo dei progressi notevoli. Si tratta di un lavoro sporco, che non salta all'occhio come i due assist a Theo Hernandez contro Venezia e Lecce, ma che diventa fondamentale in casi come il gol di Pulisic (3-0) contro i salentini: l'azione la conduce Morata che apparecchia per Abraham, due tentativi e poi il tap in dell'americano, ma tutto parte da un caparbio pressing di Leao su Gaspar, che favorisce l'intervento del bomber rossonero. Un'azione difensiva insolita per Rafa, che sta assorbendo concetti e voglia di sacrificarsi dal capitano della Spagna.