Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 25 ottobre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione dei calciatori della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 47° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.doppia ammonizione.per avere, al 47° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.per avere, al 32° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.per avere, al 41° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato reiteratamente l'operato arbitra