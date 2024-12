Giudice sportivo Serie A: indagine ulteriore sui buu razzisti denunciati da Maignan in Verona-Milan

GETTY

"Il Giudice sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una, al riguardo, della società scaligera".Questo il passaggio del comunicato del Giudice sportivo relativo alla 17esima giornata di campionato, e in particolare all'episodio denunciato dal portiere del Milan Mike Maignan in occasione della gara sul campo delche ha aperto il turno.

Di seguito le altre sanzioni degne di nota:EFFETTIVA DI GARA - giocatoriFrederic George (): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.EFFETTIVA DI GARA - dirigentiSean (Hellas Verona): per avere al 46° del secondotempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa alDirettore di gara.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, sette fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma1 lett. b) CGS.