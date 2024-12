Milanmania, scelte mirate o non si va in Champions: un centrocampista valido e un direttore sportivo di alto livello

Redazione Calciomercato

Feste amare dal punto di vista rossonero.. Credo che non sarebbe stato neanche nei desideri più perfidi del peggior rivale.. I tifosi rossoneri accettano di non vincere sempre, ma chiedere di non essere fuori dai giochi a Ottobre e Novembre, non è chiedere la luna.Ci sono state diverse dichiarazioni non digerite dal popolo milanista. Periodo di festa, periodo di auspici e letterine.

. Bennacer è prossimo al rientro, ma sarà un punto di domanda almeno fino alla Primavera: non sapremo cosa potrà dare.: ma sarà probabilmente un giovane di belle speranze.Prima era occupata da D'Ottavio, che in realtà non aveva grande voce in capitolo nelle scelte.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Cardinale dice "Vogliamo vincere con intelligenza", in linea generale è anche un messaggio condivisibile., per migliorare una dirigenza a oggi bocciata dai fatti.e sarebbe dal punto di vista calcistico, drammatico.Auguri!